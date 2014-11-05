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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Марибор
Марибор
Ибраими 50
1:1
Матч завершен
Челси
Лондон
Матич 73
Лига чемпионов, 4 тур
Лига чемпионов,
4 тур
5 нояб. 2014, 22:45 МСК
5.11.2014, 22:45 МСК
среда
Даниэле Орсато
Даниэле Орсато
Главный Судья
Составы
Марибор
мин
8
Солелих
Сантьяго Солелих
90
33
Ханданович
Ясмин Ханданович
90
28
Вилер
Митя Вилер
90
26
Райчевич
Александар Райчевич
90
44
Аргус
Аргус
90
70
Мертель
Алеш Мертель
90
5
Филипович
Желько Филипович
90
30
Стоянович
Петар Стоянович
90
10
Ибраими
Агим Ибраими
50'
50'
90
9
Таварес
Маркос Таварес
90
11
Захович
Лука Захович
73
Запасные
1
Котман
Альяж Котман
4
Шулер
Марко Шулер
24
Трайковски
Деян Трайковски
22
Вршич
Даре Вршич
39
Богар
Дамьян Богар
6
Н'Диай
Уэлле Н'Диай
14
Менди
Жан-Филипп Менди
Челси
мин
1
Чех
Петр Чех
90
3
Луис
Филипе Луис
56
26
Терри
Джон Терри
90
5
Зума
Курт Зума
90
2
Иванович
Бранислав Иванович
90
10
Азар
Эден Азар
90
21
Матич
Неманья Матич
73'
73'
90
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
90
22
Виллиан
Виллиан
46
14
Шюррле
Андре Шюррле
46
11
Дрогба
Дидье Дрогба
90
Запасные
13
Куртуа
Тибо Куртуа
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
7
Рамирес
Рамирес
8
Оскар
Оскар
19
Коста
Диего Коста
17
Салах
Мохамед Салах