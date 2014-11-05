Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Спортинг
Лиссабон
Сарр 26
Джефферсон 52
Нани 72
Слимани 90
4:2
Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Слимани 17
Аого 88
Лига чемпионов, 4 тур
Лига чемпионов,
4 тур
5 нояб. 2014, 22:45 МСК
5.11.2014, 22:45 МСК
среда
Паоло Тальявенто
Паоло Тальявенто
Главный Судья
Составы
Спортинг
мин
1
Патрисиу
Руй Патрисиу
90
41
Соареш
Седрик Соареш
90
29
Сарр
Мухамаду-Наби Сарр
26'
26'
90
15
Оливейра
Паулу Оливейра
90
4
Джефферсон
Джефферсон
52'
52'
90
23
Силва
Адриен Силва
90
17
Мариу
Жоау Мариу
82
14
Карвалью
Виллиам Карвалью
90
77
Нани
Нани
72'
72'
89
9
Слимани
Ислам Слимани
90'
17'
90'
17'
90
36
Карлос Манэ
Карлос Манэ
68
Запасные
22
Бук
Марсело Бук
33
Сильва
Хонатан Сильва
18
Каррильо
Андре Каррильо
28
Мартинш
Андре Мартинш
24
Росель
Ориоль Росель
11
Капель
Диего Капель
10
Монтеро
Фреди Монтеро
Шальке-04
мин
1
Ферманн
Ральф Ферманн
90
23
Фукс
Кристиан Фукс
78
4
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
15
Аого
Деннис Аого
88'
88'
90
22
Учида
Ацуто Учида
90
33
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
12
Хегер
Марко Хегер
90
7
Майер
Макс Майер
65
13
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
90
25
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
90
20
Обаси Огбуке
Чинеду Обаси Огбуке
69
Запасные
28
Веткло
Кристиан Веткло
3
Кирхгофф
Ян Кирхгофф
24
Айхан
Каан Айхан
27
Барнетта
Транкильо Барнетта
11
Клеменс
Кристиан Клеменс
18
Сэм
Сидней Сэм
9
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг