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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Рибери 38
Гетце 64
2:0
Матч завершен
Рома
Рим
Лига чемпионов, 4 тур
Лига чемпионов,
4 тур
5 нояб. 2014, 22:45 МСК
5.11.2014, 22:45 МСК
среда
Чунейт Чакир
Чунейт Чакир
Главный Судья
Составы
Бавария
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
90
13
Рафинья
Рафинья
90
17
Боатенг
Джером Боатенг
90
27
Алаба
Давид Алаба
81
5
Бенатиа
Медхи Бенатиа
90
18
Бернат
Хуан Бернат
90
21
Лам
Филипп Лам
89
7
Рибери
Франк Рибери
38'
38'
90
3
Алонсо
Хаби Алонсо
72
19
Гетце
Марио Гетце
64'
64'
90
9
Левандовски
Роберт Левандовски
90
Запасные
29
Цингерле
Леопольд Цингерле
4
Данте
Данте
25
Мюллер
Томас Мюллер
11
Шакири
Джердан Шакири
20
Роде
Себастьян Роде
34
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
Рома
мин
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
90
35
Торосидис
Василис Торосидис
90
2
Янга-Мбива
Мапу Янга-Мбива
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
25
Холебас
Хосе Холебас
46
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
58
20
Кейта
Сейду Кейта
90
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90
7
Итурбе
Хуан Итурбе
74
22
Дестро
Маттиа Дестро
90
Запасные
26
Де Санктис
Морган Де Санктис
3
Коул
Эшли Коул
50
Сомма
Микеле Сомма
15
Пьянич
Миралем Пьянич
27
Жервиньо
Жервиньо
10
Тотти
Франческо Тотти
8
Льяич
Адем Льяич