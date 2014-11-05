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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Туре 8
1:2
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Думбия 2
Думбия 34
Лига чемпионов, 4 тур
Лига чемпионов,
4 тур
5 нояб. 2014, 22:45 МСК
5.11.2014, 22:45 МСК
среда
Анастасиос Сидиропулос
Анастасиос Сидиропулос
Главный Судья
Составы
Манчестер Сити
мин
1
Харт
Джо Харт
90
22
Клиши
Гаэль Клиши
90
26
Демикелис
Мартин Демикелис
90
4
Компани
Венсан Компани
90
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
7
Милнер
Джеймс Милнер
90
42
Туре
Яя Туре
8'
8'
90
6
Фернандо
Фернандо
65
35
Йоветич
Стеван Йоветич
46
15
Навас
Хесус Навас
46
16
Агуэро
Серхио Агуэро
90
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
3
Санья
Бакари Санья
20
Мангала
Эльяким Мангала
38
Боята
Дедрик Боята
25
Фернандиньо
Фернандиньо
8
Насри
Самир Насри
10
Джеко
Эдин Джеко
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
42
Щенников
Георгий Щенников
90
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
18
Муса
Ахмед Муса
90
3
Вернблум
Понтус Вернблум
90
66
Натхо
Бибрас Натхо
90
25
Еременко
Роман Еременко
90
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
86
88
Думбия
Сейду Думбия
2'
34'
2', 34'
67
Запасные
1
Чепчугов
Сергей Чепчугов
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
19
Цауня
Александр Цауня
15
Ефремов
Дмитрий Ефремов
23
Миланов
Георгий Миланов
71
Базелюк
Константин Базелюк