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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
БАТЭ
Борисов
0:7
Матч завершен
Шахтер
Донецк
Тейшейра 11
Адриано 27
Коста 34
Адриано 36
Адриано 39
Адриано 43
Адриано 81
Лига чемпионов, 3 тур
Лига чемпионов,
3 тур
21 окт. 2014, 21:45 МСК
21.10.2014, 21:45 МСК
вторник
Данни Маккели
Данни Маккели
Главный Судья
Составы
БАТЭ
мин
16
Черник
Сергей Черник
90
22
Младенович
Филип Младенович
90
55
Тубич
Неманья Тубич
46
33
Поляков
Денис Поляков
90
14
Хагуш
Анри Хагуш
90
42
Володько
Максим Володько
90
2
Лихтарович
Дмитрий Лихтарович
46
5
Яблонский
Евгений Яблонский
90
7
Карницкий
Александр Карницкий
90
62
Гордейчук
Михаил Гордейчук
90
13
Сигневич
Николай Сигневич
73
Запасные
34
Сороко
Артем Сороко
3
Гайдучик
Виталий Гайдучик
25
Бага
Дмитрий Бага
17
Павлов
Александр Павлов
23
Олехнович
Эдгар Олехнович
77
Яковлев
Андрей Яковлев
9
Алексиевич
Илья Алексиевич
Шахтер
мин
30
Пятов
Андрей Пятов
90
13
Шевчук
Вячеслав Шевчук
90
5
Кучер
Александр Кучер
90
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
90
33
Срна
Дарио Срна
90
28
Тайсон
Тайсон
46
6
Степаненко
Тарас Степаненко
90
17
Фернандо
Фернандо
46
29
Тейшейра
Алекс Тейшейра
11'
11'
90
20
Коста
Дуглас Коста
34'
34'
46
29
Адриано
Луис Адриано
36'
39'
43'
27'
81'
36', 39', 43'
27', 81'
90
Запасные
32
Каниболоцкий
Антон Каниболоцкий
18
Ордец
Иван Ордец
66
Азеведо
Марсио Азеведо
11
Марлос
Марлос
10
Бернард
Бернард
5
Фред
Фред
21
Гладкий
Александр Гладкий