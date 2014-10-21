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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Челси
Лондон
Реми 13
Дрогба 23
Терри 31
Вилер 54
Азар 77
Азар 90
6:0
Матч завершен
Марибор
Марибор
Лига чемпионов, 3 тур
Лига чемпионов,
3 тур
21 окт. 2014, 21:45 МСК
21.10.2014, 21:45 МСК
вторник
Данни Маккели
Данни Маккели
Главный Судья
Составы
Челси
мин
1
Чех
Петр Чех
90
3
Луис
Филипе Луис
90
26
Терри
Джон Терри
31'
31'
90
5
Зума
Курт Зума
90
2
Иванович
Бранислав Иванович
90
10
Азар
Эден Азар
90'
77'
90'
77'
90
21
Матич
Неманья Матич
90
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
60
22
Виллиан
Виллиан
90
8
Оскар
Оскар
73
18
Реми
Лоик Реми
13'
13'
16
Запасные
13
Куртуа
Тибо Куртуа
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
6
Аке
Натан Аке
11
Дрогба
Дидье Дрогба
23'
17
Салах
Мохамед Салах
35
Соланке
Доминик Соланке
Марибор
мин
33
Ханданович
Ясмин Ханданович
90
7
Меяч
Алеш Меяч
90
4
Шулер
Марко Шулер
90
28
Вилер
Митя Вилер
54'
54'
57
26
Райчевич
Александар Райчевич
90
70
Мертель
Алеш Мертель
90
5
Филипович
Желько Филипович
90
39
Богар
Дамьян Богар
90
30
Стоянович
Петар Стоянович
90
10
Ибраими
Агим Ибраими
68
9
Таварес
Маркос Таварес
72
Запасные
1
Котман
Альяж Котман
44
Аргус
Аргус
22
Вршич
Даре Вршич
6
Н'Диай
Уэлле Н'Диай
8
Солелих
Сантьяго Солелих
14
Менди
Жан-Филипп Менди
11
Захович
Лука Захович