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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Обаси Огбуке 34
Хунтелаар 51
Хеведес 60
Чупо-Мотинг 90
4:3
Матч завершен
Спортинг
Лиссабон
Нани 16
Силва 64
Силва 78
Лига чемпионов, 3 тур
Лига чемпионов,
3 тур
21 окт. 2014, 21:45 МСК
21.10.2014, 21:45 МСК
вторник
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
Составы
Шальке-04
мин
1
Ферманн
Ральф Ферманн
90
4
Хеведес
Бенедикт Хеведес
60'
60'
90
15
Аого
Деннис Аого
90
24
Айхан
Каан Айхан
90
22
Учида
Ацуто Учида
90
9
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
46
33
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
10
Дракслер
Юлиан Дракслер
82
12
Хегер
Марко Хегер
90
25
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
51'
51'
90
20
Обаси Огбуке
Чинеду Обаси Огбуке
34'
34'
65
Запасные
28
Веткло
Кристиан Веткло
23
Фукс
Кристиан Фукс
3
Кирхгофф
Ян Кирхгофф
27
Барнетта
Транкильо Барнетта
18
Сэм
Сидней Сэм
7
Майер
Макс Майер
13
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
90'
Спортинг
мин
1
Патрисиу
Руй Патрисиу
90
41
Соареш
Седрик Соареш
90
15
Оливейра
Паулу Оливейра
90
3
Маурисио
Маурисио
90
33
Сильва
Хонатан Сильва
90
23
Силва
Адриен Силва
78'
64'
78'
64'
90
18
Каррильо
Андре Каррильо
89
17
Мариу
Жоау Мариу
38
14
Карвалью
Виллиам Карвалью
90
17
Нани
Нани
16'
16'
90
9
Слимани
Ислам Слимани
25
Запасные
22
Бук
Марсело Бук
29
Сарр
Мухамаду-Наби Сарр
28
Мартинш
Андре Мартинш
24
Росель
Ориоль Росель
11
Капель
Диего Капель
17
Монтеро
Фреди Монтеро
36
Карлос Манэ
Карлос Манэ