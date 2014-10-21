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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Рома
Рим
Жервиньо 66
1:7
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Роббен 9
Гетце 23
Левандовски 25
Роббен 30
Мюллер 36
Рибери 78
Шакири 80
Лига чемпионов, 3 тур
Лига чемпионов,
3 тур
21 окт. 2014, 21:45 МСК
21.10.2014, 21:45 МСК
вторник
Йонас Эрикссон
Йонас Эрикссон
Главный Судья
Составы
Рома
мин
26
Де Санктис
Морган Де Санктис
90
3
Коул
Эшли Коул
46
13
Янга-Мбива
Мапу Янга-Мбива
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
35
Торосидис
Василис Торосидис
90
27
Жервиньо
Жервиньо
66'
66'
90
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
15
Пьянич
Миралем Пьянич
79
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90
7
Итурбе
Хуан Итурбе
90
10
Тотти
Франческо Тотти
46
Запасные
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
23
Астори
Давиде Астори
7
Холебас
Хосе Холебас
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
32
Паредес
Леандро Паредес
22
Дестро
Маттиа Дестро
8
Льяич
Адем Льяич
Бавария
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
90
27
Алаба
Давид Алаба
90
17
Боатенг
Джером Боатенг
90
5
Бенатиа
Медхи Бенатиа
90
18
Бернат
Хуан Бернат
90
19
Гетце
Марио Гетце
23'
23'
79
21
Лам
Филипп Лам
90
3
Алонсо
Хаби Алонсо
90
25
Мюллер
Томас Мюллер
36'
36'
59
10
Роббен
Арьен Роббен
9'
30'
9', 30'
90
9
Левандовски
Роберт Левандовски
25'
25'
68
Запасные
29
Цингерле
Леопольд Цингерле
13
Рафинья
Рафинья
4
Данте
Данте
7
Рибери
Франк Рибери
78'
11
Шакири
Джердан Шакири
80'
34
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
14
Писарро
Клаудио Писарро