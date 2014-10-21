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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
ЦСКА
Москва
Думбия 64
Натхо 85
2:2
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Агуэро 28
Милнер 37
Лига чемпионов, 3 тур
Лига чемпионов,
3 тур
21 окт. 2014, 19:00 МСК
21.10.2014, 19:00 МСК
вторник
Иштван Вад
Иштван Вад
Главный Судья
Составы
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
42
Щенников
Георгий Щенников
90
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
23
Миланов
Георгий Миланов
90
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
46
25
Еременко
Роман Еременко
90
66
Натхо
Бибрас Натхо
85'
85'
90
7
Тошич
Зоран Тошич
68
18
Муса
Ахмед Муса
90
Запасные
1
Чепчугов
Сергей Чепчугов
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
19
Цауня
Александр Цауня
15
Ефремов
Дмитрий Ефремов
88
Думбия
Сейду Думбия
64'
71
Базелюк
Константин Базелюк
Манчестер Сити
мин
1
Харт
Джо Харт
90
11
Коларов
Александар Коларов
90
4
Компани
Венсан Компани
90
20
Мангала
Эльяким Мангала
90
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
21
Сильва
Давид Сильва
77
42
Туре
Яя Туре
90
6
Фернандо
Фернандо
86
7
Милнер
Джеймс Милнер
37'
37'
90
16
Агуэро
Серхио Агуэро
28'
28'
90
10
Джеко
Эдин Джеко
70
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
26
Демикелис
Мартин Демикелис
3
Санья
Бакари Санья
22
Клиши
Гаэль Клиши
15
Навас
Хесус Навас
25
Фернандиньо
Фернандиньо
35
Йоветич
Стеван Йоветич