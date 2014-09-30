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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Шахтер
Донецк
Тейшейра 52
Адриано 86
2:2
Матч завершен
Порту
Порту
Мартинес 87
Мартинес 90
Лига чемпионов, 2 тур
Лига чемпионов,
2 тур
30 сент. 2014, 21:45 МСК
30.09.2014, 21:45 МСК
вторник
Чунейт Чакир
Чунейт Чакир
Главный Судья
Составы
Шахтер
мин
30
Пятов
Андрей Пятов
90
66
Азеведо
Марсио Азеведо
90
5
Кучер
Александр Кучер
90
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
90
33
Срна
Дарио Срна
90
28
Тайсон
Тайсон
74
6
Степаненко
Тарас Степаненко
90
17
Фернандо
Фернандо
90
29
Тейшейра
Алекс Тейшейра
52'
52'
90
20
Коста
Дуглас Коста
79
29
Адриано
Луис Адриано
86'
86'
90
Запасные
32
Каниболоцкий
Антон Каниболоцкий
18
Ордец
Иван Ордец
77
Илсиньо
Илсиньо
11
Марлос
Марлос
10
Бернард
Бернард
5
Фред
Фред
21
Гладкий
Александр Гладкий
Порту
мин
12
Фабиано
Фабиано
90
26
Сандро
Алекс Сандро
90
4
Майкон
Майкон
90
3
Мартинс-Инди
Бруно Мартинс-Инди
90
2
Данило
Данило
90
30
Торрес
Оливер Торрес
90
5
Маркано
Иван Маркано
65
8
Браими
Ясин Браими
78
16
Эррера
Эктор Эррера
90
11
Тельо
Кристиан Тельо
90
99
Абубакар
Венсан Абубакар
64
Запасные
25
Андрес
Андрес
21
Перейра
Рикарду Перейра
10
Кинтеро
Хуан Кинтеро
15
Эвандро
Эвандро
36
Рубен Невеш
Рубен Невеш
18
Адриан
Адриан
9
Мартинес
Джексон Мартинес
90'
87'