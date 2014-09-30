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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Хунтелаар 56
1:1
Матч завершен
Марибор
Марибор
Богар 38
Лига чемпионов, 2 тур
Лига чемпионов,
2 тур
30 сент. 2014, 21:45 МСК
30.09.2014, 21:45 МСК
вторник
Карлос Веласко Карбальо
Карлос Веласко Карбальо
Главный Судья
Составы
Шальке-04
мин
1
Ферманн
Ральф Ферманн
90
23
Фукс
Кристиан Фукс
90
15
Аого
Деннис Аого
90
32
Матип
Жоэль Матип
90
24
Айхан
Каан Айхан
46
27
Барнетта
Транкильо Барнетта
90
9
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
79
33
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
10
Дракслер
Юлиан Дракслер
90
13
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
66
25
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
56'
56'
90
Запасные
28
Веткло
Кристиан Веткло
22
Учида
Ацуто Учида
11
Клеменс
Кристиан Клеменс
12
Хегер
Марко Хегер
7
Майер
Макс Майер
35
Соботтка
Марсель Соботтка
20
Обаси Огбуке
Чинеду Обаси Огбуке
Марибор
мин
33
Ханданович
Ясмин Ханданович
90
7
Меяч
Алеш Меяч
90
4
Шулер
Марко Шулер
90
28
Вилер
Митя Вилер
90
26
Райчевич
Александар Райчевич
90
70
Мертель
Алеш Мертель
80
5
Филипович
Желько Филипович
90
22
Вршич
Даре Вршич
67
39
Богар
Дамьян Богар
38'
38'
83
10
Ибраими
Агим Ибраими
90
9
Таварес
Маркос Таварес
90
Запасные
1
Котман
Альяж Котман
44
Аргус
Аргус
6
Н'Диай
Уэлле Н'Диай
8
Солелих
Сантьяго Солелих
23
Хотич
Дино Хотич
14
Менди
Жан-Филипп Менди
11
Захович
Лука Захович