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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
АПОЭЛ
Никосия
Мандука 31
1:1
Матч завершен
Аякс
Амстердам
Андерсен 28
Лига чемпионов, 2 тур
Лига чемпионов,
2 тур
30 сент. 2014, 21:45 МСК
30.09.2014, 21:45 МСК
вторник
Милорад Мажич
Милорад Мажич
Главный Судья
Составы
АПОЭЛ
мин
78
Пардо
Урко Пардо
90
9
Шеридан
Киллиан Шеридан
81
3
Гильерме
Жоао Гильерме
90
5
Карлао
Карлао
90
15
Антониадес
Мариос Антониадес
90
28
Мариу Сержиу
Мариу Сержиу
90
21
Мандука
Густаво Мандука
31'
31'
79
46
Алонефтис
Эфстатиос Алонефтис
90
26
Мораиш
Нуну Мораиш
90
16
Винисиус
Винисиус
90
8
Гомеш
Тиагу Гомеш
71
Запасные
22
Хиотис
Дионисиос Хиотис
73
Кака
Кака
10
Хараламбидис
Костас Хараламбидис
7
Эфрем
Георгиос Эфрем
79
Джеббур
Рафик Джеббур
20
Сотириу
Пиерос Сотириу
30
Де Винсенти
Томас Де Винсенти
Аякс
мин
16
Андерсен
Лукас Андерсен
28'
28'
74
22
Силлессен
Яспер Силлессен
90
4
Мойсандер
Никлас Мойсандер
90
26
Виргевер
Ник Виргевер
90
5
Бойлесен
Николай Бойлесен
90
2
ван Рейн
Рикардо ван Рейн
90
33
Велтман
Йоэл Велтман
90
20
Шоне
Лассе Шоне
74
25
Сереро
Тхулани Сереро
90
18
Классен
Дэви Классен
90
9
Сигторссон
Колбейнн Сигторссон
90
Запасные
33
Бур
Дидрик Бур
24
Денсвил
Стефано Денсвил
7
Зимлинг
Ники Зимлинг
8
Дуарте
Лерин Дуарте
9
Милик
Аркадиуш Милик
43
Кишна
Рикардо Кишна
21
Эль-Гази
Анвар Эль-Гази