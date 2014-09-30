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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
ЦСКА
Москва
0:1
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Мюллер 22
Лига чемпионов, 2 тур
Лига чемпионов,
2 тур
30 сент. 2014, 19:00 МСК
30.09.2014, 19:00 МСК
вторник
Уильям Коллам
Уильям Коллам
Главный Судья
Составы
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
42
Щенников
Георгий Щенников
90
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
23
Миланов
Георгий Миланов
90
66
Натхо
Бибрас Натхо
66
25
Еременко
Роман Еременко
90
7
Тошич
Зоран Тошич
77
18
Муса
Ахмед Муса
90
Запасные
1
Чепчугов
Сергей Чепчугов
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
15
Ефремов
Дмитрий Ефремов
88
Думбия
Сейду Думбия
71
Базелюк
Константин Базелюк
Бавария
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
90
4
Данте
Данте
90
27
Алаба
Давид Алаба
90
5
Бенатиа
Медхи Бенатиа
90
19
Гетце
Марио Гетце
76
21
Лам
Филипп Лам
90
18
Бернат
Хуан Бернат
90
3
Алонсо
Хаби Алонсо
90
25
Мюллер
Томас Мюллер
22'
22'
90
10
Роббен
Арьен Роббен
80
9
Левандовски
Роберт Левандовски
89
Запасные
23
Рейна
Пепе Рейна
13
Рафинья
Рафинья
17
Боатенг
Джером Боатенг
11
Шакири
Джердан Шакири
20
Роде
Себастьян Роде
34
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
14
Писарро
Клаудио Писарро