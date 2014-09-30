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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Агуэро 4
1:1
Матч завершен
Рома
Рим
Тотти 23
Лига чемпионов, 2 тур
Лига чемпионов,
2 тур
30 сент. 2014, 21:45 МСК
30.09.2014, 21:45 МСК
вторник
Бьорн Куйперс
Бьорн Куйперс
Главный Судья
Составы
Манчестер Сити
мин
1
Харт
Джо Харт
90
22
Клиши
Гаэль Клиши
90
4
Компани
Венсан Компани
90
26
Демикелис
Мартин Демикелис
90
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
21
Сильва
Давид Сильва
90
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
42
Туре
Яя Туре
90
15
Навас
Хесус Навас
46
16
Агуэро
Серхио Агуэро
4'
4'
85
10
Джеко
Эдин Джеко
58
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
3
Санья
Бакари Санья
11
Коларов
Александар Коларов
20
Мангала
Эльяким Мангала
18
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
7
Милнер
Джеймс Милнер
35
Йоветич
Стеван Йоветич
Рома
мин
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
90
3
Коул
Эшли Коул
90
13
Янга-Мбива
Мапу Янга-Мбива
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
13
Майкон
Майкон
89
27
Жервиньо
Жервиньо
90
20
Кейта
Сейду Кейта
90
15
Пьянич
Миралем Пьянич
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
83
10
Тотти
Франческо Тотти
23'
23'
72
Запасные
12
Курчи
Джанлука Курчи
35
Торосидис
Василис Торосидис
25
Холебас
Хосе Холебас
32
Паредес
Леандро Паредес
22
Дестро
Маттиа Дестро
8
Льяич
Адем Льяич
7
Итурбе
Хуан Итурбе