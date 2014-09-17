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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
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Матч завершен
Порту
Порту
Браими 5
Браими 32
Мартинес 37
Браими 57
Адриан 61
Абубакар 76
6:0
Матч завершен
БАТЭ
Борисов
Лига чемпионов, 1 тур
Лига чемпионов,
1 тур
17 сент. 2014, 21:45 МСК
17.09.2014, 21:45 МСК
среда
Бас Нейхейс
Бас Нейхейс
Главный Судья
Составы
Порту
мин
12
Фабиано
Фабиано
90
4
Майкон
Майкон
90
3
Мартинс-Инди
Бруно Мартинс-Инди
90
26
Сандро
Алекс Сандро
90
2
Данило
Данило
90
8
Браими
Ясин Браими
5'
32'
57'
5', 32', 57'
59
16
Эррера
Эктор Эррера
69
6
Каземиро
Каземиро
90
7
Куарежма
Рикарду Куарежма
90
18
Адриан
Адриан
61'
61'
90
9
Мартинес
Джексон Мартинес
37'
37'
64
Запасные
25
Андрес
Андрес
5
Маркано
Иван Маркано
10
Кинтеро
Хуан Кинтеро
15
Эвандро
Эвандро
36
Рубен Невеш
Рубен Невеш
9
Абубакар
Венсан Абубакар
76'
11
Тельо
Кристиан Тельо
БАТЭ
мин
16
Черник
Сергей Черник
90
21
Филипенко
Егор Филипенко
90
33
Поляков
Денис Поляков
90
22
Младенович
Филип Младенович
90
14
Хагуш
Анри Хагуш
90
2
Лихтарович
Дмитрий Лихтарович
53
8
Володько
Александр Володько
90
23
Олехнович
Эдгар Олехнович
62
62
Гордейчук
Михаил Гордейчук
90
9
Алексиевич
Илья Алексиевич
90
20
Родионов
Виталий Родионов
71
Запасные
34
Сороко
Артем Сороко
55
Тубич
Неманья Тубич
25
Бага
Дмитрий Бага
42
Володько
Максим Володько
77
Яковлев
Андрей Яковлев
7
Карницкий
Александр Карницкий
13
Сигневич
Николай Сигневич