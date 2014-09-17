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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Челси
Лондон
Фабрегас 11
1:1
Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Хунтелаар 62
Лига чемпионов, 1 тур
Лига чемпионов,
1 тур
17 сент. 2014, 21:45 МСК
17.09.2014, 21:45 МСК
среда
Иван Бебек
Иван Бебек
Главный Судья
Составы
Челси
мин
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
3
Луис
Филипе Луис
90
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
26
Терри
Джон Терри
90
2
Иванович
Бранислав Иванович
90
10
Азар
Эден Азар
90
21
Матич
Неманья Матич
90
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
11'
11'
90
22
Виллиан
Виллиан
74
7
Рамирес
Рамирес
67
11
Дрогба
Дидье Дрогба
74
Запасные
1
Чех
Петр Чех
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
5
Зума
Курт Зума
12
Оби Микел
Джон Оби Микел
8
Оскар
Оскар
18
Реми
Лоик Реми
19
Коста
Диего Коста
Шальке-04
мин
1
Ферманн
Ральф Ферманн
90
23
Фукс
Кристиан Фукс
90
15
Аого
Деннис Аого
90
24
Айхан
Каан Айхан
90
9
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
90
33
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
10
Дракслер
Юлиан Дракслер
86
12
Хегер
Марко Хегер
90
7
Майер
Макс Майер
74
18
Сэм
Сидней Сэм
78
25
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
62'
62'
90
Запасные
28
Веткло
Кристиан Веткло
2
Фридрих
Марвин Фридрих
27
Барнетта
Транкильо Барнетта
11
Клеменс
Кристиан Клеменс
13
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
20
Обаси Огбуке
Чинеду Обаси Огбуке
29
Авдияй
Донис Авдияй