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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Боатенг 90
1:0
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Лига чемпионов, 1 тур
Лига чемпионов,
1 тур
17 сент. 2014, 21:45 МСК
17.09.2014, 21:45 МСК
среда
Альберто Ундиано Мальенко
Альберто Ундиано Мальенко
Главный Судья
Составы
Бавария
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
90
18
Бернат
Хуан Бернат
90
17
Боатенг
Джером Боатенг
90'
90'
90
5
Бенатиа
Медхи Бенатиа
85
13
Рафинья
Рафинья
84
19
Гетце
Марио Гетце
90
21
Лам
Филипп Лам
90
3
Алонсо
Хаби Алонсо
90
27
Алаба
Давид Алаба
90
25
Мюллер
Томас Мюллер
76
9
Левандовски
Роберт Левандовски
90
Запасные
23
Рейна
Пепе Рейна
4
Данте
Данте
10
Роббен
Арьен Роббен
11
Шакири
Джердан Шакири
20
Роде
Себастьян Роде
34
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
14
Писарро
Клаудио Писарро
Манчестер Сити
мин
1
Харт
Джо Харт
90
22
Клиши
Гаэль Клиши
90
26
Демикелис
Мартин Демикелис
90
4
Компани
Венсан Компани
90
3
Санья
Бакари Санья
90
8
Насри
Самир Насри
58
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
42
Туре
Яя Туре
90
21
Сильва
Давид Сильва
90
15
Навас
Хесус Навас
88
10
Джеко
Эдин Джеко
74
Запасные
0
Кабальеро
Вилли Кабальеро
0
Коларов
Александар Коларов
0
Мангала
Эльяким Мангала
0
Боята
Дедрик Боята
0
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
0
Милнер
Джеймс Милнер
0
Агуэро
Серхио Агуэро