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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
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Матч завершен
Рома
Рим
Итурбе 6
Жервиньо 10
Майкон 20
Жервиньо 31
Игнашевич 50
5:1
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Муса 82
Лига чемпионов, 1 тур
Лига чемпионов,
1 тур
17 сент. 2014, 21:45 МСК
17.09.2014, 21:45 МСК
среда
Давид Фернандес Борбалан
Давид Фернандес Борбалан
Главный Судья
Составы
Рома
мин
26
Де Санктис
Морган Де Санктис
90
35
Торосидис
Василис Торосидис
90
23
Астори
Давиде Астори
90
44
Манолас
Костас Манолас
76
13
Майкон
Майкон
20'
20'
90
27
Жервиньо
Жервиньо
10'
31'
10', 31'
71
20
Кейта
Сейду Кейта
90
15
Пьянич
Миралем Пьянич
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90
7
Итурбе
Хуан Итурбе
6'
6'
25
10
Тотти
Франческо Тотти
90
Запасные
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
3
Коул
Эшли Коул
13
Янга-Мбива
Мапу Янга-Мбива
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
32
Паредес
Леандро Паредес
48
Дестро
Маттиа Дестро
8
Льяич
Адем Льяич
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
46
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
50'
50'
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
23
Муса
Ахмед Муса
82'
82'
90
66
Натхо
Бибрас Натхо
90
10
Миланов
Георгий Миланов
90
25
Еременко
Роман Еременко
65
7
Тошич
Зоран Тошич
53
88
Думбия
Сейду Думбия
90
Запасные
1
Чепчугов
Сергей Чепчугов
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
42
Щенников
Георгий Щенников
91
Чернов
Никита Чернов
15
Ефремов
Дмитрий Ефремов
11
Панченко
Кирилл Панченко
71
Базелюк
Константин Базелюк