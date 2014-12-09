Матч завершен
Галатасарай
Стамбул
Снейдер 89
1:4
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Подольски 3
Рэмзи 11
Рэмзи 29
Подольски 90
Лига чемпионов, 6 тур

Лига чемпионов,

6 тур
9 дек. 2014, 22:45 МСК
9.12.2014, 22:45 МСК
вторник
Давид Фернандес Борбалан
Давид Фернандес Борбалан
Главный Судья
Составы
Галатасарай
мин
38
Болат
Синан Болат
90
22
Балта
Хакан Балта
90
26
Кайя
Семих Кайя
90
13
Теллес
Алекс Теллес
90
77
Камдал
Тарик Камдал
46
3
Мело
Фелипе Мело
90
52
Чолак
Эмре Чолак
90
11
Брума
Брума
77
10
Снейдер
Уэсли Снейдер
89'
89'
90
17
Йилмаз
Бурак Йилмаз
46
9
Булут
Умут Булут
90
Запасные
67
Искан
Эрай Искан
29
Адин
Олкан Адин
88
Сары
Вейсел Сары
4
Алтынтоп
Хамит Алтынтоп
35
Куртулуш
Серкан Куртулуш
23
Озтекин
Ясин Озтекин
20
Эзджал
Фуркан Эзджал
Арсенал
мин
1
Щесны
Войцех Щесны
90
2
Дебюши
Матье Дебюши
77
4
Мертезакер
Пер Мертезакер
90
21
Чамберс
Калум Чамберс
90
39
Бельерин
Эктор Бельерин
90
9
Подольски
Лукас Подольски
3'
90'
3', 90'
90
20
Фламини
Матье Фламини
46
16
Рэмзи
Аарон Рэмзи
11'
29'
11', 29'
46
22
Саного
Яя Саного
90
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
90
28
Кэмпбелл
Хоэль Кэмпбелл
90
Запасные
50
Мартинес
Эмилиано Мартинес
70
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
73
О'Коннор
Стефан О'Коннор
35
Зелалем
Гедион Зелалем
47
Камара
Глен Камара
38
Акпом
Чуба Акпом
45
Ивоби
Алекс Ивоби