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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Галатасарай
Стамбул
Снейдер 89
1:4
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Подольски 3
Рэмзи 11
Рэмзи 29
Подольски 90
Лига чемпионов, 6 тур
Лига чемпионов,
6 тур
9 дек. 2014, 22:45 МСК
9.12.2014, 22:45 МСК
вторник
Давид Фернандес Борбалан
Давид Фернандес Борбалан
Главный Судья
Составы
Галатасарай
мин
38
Болат
Синан Болат
90
22
Балта
Хакан Балта
90
26
Кайя
Семих Кайя
90
13
Теллес
Алекс Теллес
90
77
Камдал
Тарик Камдал
46
3
Мело
Фелипе Мело
90
52
Чолак
Эмре Чолак
90
11
Брума
Брума
77
10
Снейдер
Уэсли Снейдер
89'
89'
90
17
Йилмаз
Бурак Йилмаз
46
9
Булут
Умут Булут
90
Запасные
67
Искан
Эрай Искан
29
Адин
Олкан Адин
88
Сары
Вейсел Сары
4
Алтынтоп
Хамит Алтынтоп
35
Куртулуш
Серкан Куртулуш
23
Озтекин
Ясин Озтекин
20
Эзджал
Фуркан Эзджал
Арсенал
мин
1
Щесны
Войцех Щесны
90
2
Дебюши
Матье Дебюши
77
4
Мертезакер
Пер Мертезакер
90
21
Чамберс
Калум Чамберс
90
39
Бельерин
Эктор Бельерин
90
9
Подольски
Лукас Подольски
3'
90'
3', 90'
90
20
Фламини
Матье Фламини
46
16
Рэмзи
Аарон Рэмзи
11'
29'
11', 29'
46
22
Саного
Яя Саного
90
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
90
28
Кэмпбелл
Хоэль Кэмпбелл
90
Запасные
50
Мартинес
Эмилиано Мартинес
70
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
73
О'Коннор
Стефан О'Коннор
35
Зелалем
Гедион Зелалем
47
Камара
Глен Камара
38
Акпом
Чуба Акпом
45
Ивоби
Алекс Ивоби