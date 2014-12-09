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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Бенфика
Лиссабон
0:0
Матч завершен
Байер
Леверкузен
Лига чемпионов, 6 тур
Лига чемпионов,
6 тур
9 дек. 2014, 22:45 МСК
9.12.2014, 22:45 МСК
вторник
Алексей Кульбаков
Алексей Кульбаков
Главный Судья
Составы
Бенфика
мин
1
Артур
Артур
90
37
Сезар
Сезар
90
2
Лопес
Лисандро Лопес
90
34
Алмейда
Андре Алмейда
90
24
Кристанте
Бриан Кристанте
90
23
Бенито
Лорис Бенито
90
9
Мариньо
Мариньо
76
21
Пицци
Пицци
90
11
Лима
Лима
62
32
Бебе
Бебе
87
15
Джон
Ола Джон
90
Запасные
13
Лопеш
Паулу Лопеш
28
Силвиу
Силвиу
33
Жардел
Жардел
97
Тейшейра
Жоао Тейшейра
16
Оливейра
Нельсон Оливейра
30
Талиска
Талиска
78
Гедеш
Гонсало Гедеш
Байер
мин
1
Лено
Бернд Лено
90
17
Бениш
Себастьян Бениш
90
5
Спахич
Эмир Спахич
90
21
Топрак
Омер Топрак
90
6
Рольфес
Симон Рольфес
83
27
Кастро
Гонсало Кастро
90
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
90
13
Хильберт
Роберто Хильберт
90
38
Беллараби
Карим Беллараби
90
9
Дрмич
Йосип Дрмич
71
23
Крузе
Робби Крузе
46
Запасные
25
Крешич
Дарио Крешич
16
Йедвай
Тин Йедвай
18
Венделл
Венделл
35
Юрченко
Владлен Юрченко
11
Кисслинг
Штефан Кисслинг
7
Сон
Хын-Мин Сон
19
Брандт
Юлиан Брандт