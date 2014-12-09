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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
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Матч завершен
Монако
Монако
Абденнур 63
Фабиньо 89
2:0
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Лига чемпионов, 6 тур
Лига чемпионов,
6 тур
9 дек. 2014, 22:45 МСК
9.12.2014, 22:45 МСК
вторник
Дамир Скомина
Дамир Скомина
Главный Судья
Составы
Монако
мин
1
Субашич
Даниэль Субашич
90
24
Раджи
Андреа Раджи
90
5
Абденнур
Аймен Абденнур
63'
63'
90
13
Уоллес
Уоллес
90
2
Фабиньо
Фабиньо
89'
89'
90
17
Феррейра-Карраско
Янник Феррейра-Карраско
90
28
Тулалан
Жереми Тулалан
90
8
Моутинью
Жоао Моутинью
90
14
Бакайоко
Тьему Бакайоко
90
7
Дирар
Набиль Дирар
90
9
Бербатов
Димитар Бербатов
57
Запасные
16
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
2
Силва
Бернарду Силва
0
Тиам
Абду Азиз Тиам
11
Траоре
Ласина Траоре
15
Жермен
Валере Жермен
23
Марсьяль
Антони Марсьяль
22
Окампос
Лукас Окампос
Зенит
мин
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
90
4
Кришито
Доменико Кришито
90
6
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
24
Гарай
Эсекьель Гарай
90
19
Смольников
Игорь Смольников
77
35
Данни
Данни
90
21
Хави Гарсия
Хави Гарсия
90
20
Файзулин
Виктор Файзулин
68
28
Витсель
Аксель Витсель
90
7
Халк
Халк
90
23
Рондон
Хосе Саломон Рондон
90
Запасные
16
Малафеев
Вячеслав Малафеев
2
Анюков
Александр Анюков
13
Нету
Луиш Нету
10
Аршавин
Андрей Аршавин
5
Рязанцев
Александр Рязанцев
44
Тимощук
Анатолий Тимощук
17
Шатов
Олег Шатов