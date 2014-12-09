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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Реал
Мадрид
Роналду 20
Бэйл 38
Арбелоа 80
Медран 88
4:0
Матч завершен
Лудогорец
Разград
Лига чемпионов, 6 тур
Лига чемпионов,
6 тур
9 дек. 2014, 22:45 МСК
9.12.2014, 22:45 МСК
вторник
Клеман Турпен
Клеман Турпен
Главный Судья
Составы
Реал
мин
13
Навас
Кейлор Навас
90
5
Коэнтрау
Фабиу Коэнтрау
60
2
Варан
Рафаэль Варан
90
18
Начо
Начо
90
17
Арбелоа
Альваро Арбелоа
80'
80'
90
7
Роналду
Криштиану Роналду
20'
20'
90
8
Кроос
Тони Кроос
60
23
Иско
Иско
90
24
Ильярраменди
Асьер Ильярраменди
90
11
Бэйл
Гарет Бэйл
38'
38'
83
14
Чичарито
Чичарито
90
Запасные
1
Касильяс
Икер Касильяс
12
Марсело
Марсело
3
Пепе
Пепе
15
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
26
Медран
Альваро Медран
88'
9
Бензема
Карим Бензема
20
Хесе
Хесе
Лудогорец
мин
21
Стоянов
Владислав Стоянов
90
17
Абало
Дани Абало
90
8
Эшпинью
Фабиу Эшпинью
63
25
Минев
Йордан Минев
90
7
Александров
Михаил Александров
61
27
Моци
Козмин Моци
90
55
Терзиев
Георги Терзиев
90
80
Кайсара
Жуниор Кайсара
90
18
Дьяков
Светослав Дьяков
90
84
Марселиньо
Марселиньо
90
93
Мисиджан
Вирджил Мисиджан
72
Запасные
26
Борян
Милан Борян
15
Александров
Александар Александров
12
Анисе
Анисе
23
Златински
Христо Златински
11
Кишада
Жуниньо Кишада
88
Вандерсон
Вандерсон
99
Юнес
Хамза Юнес