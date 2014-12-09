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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ювентус
Турин
0:0
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Лига чемпионов, 6 тур
Лига чемпионов,
6 тур
9 дек. 2014, 22:45 МСК
9.12.2014, 22:45 МСК
вторник
Уильям Коллам
Уильям Коллам
Главный Судья
Составы
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
33
Эвра
Патрис Эвра
90
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
21
Пирло
Андреа Пирло
90
23
Видаль
Артуро Видаль
90
37
Перейра
Роберто Перейра
90
6
Погба
Поль Погба
90
10
Тевес
Карлос Тевес
90
14
Льоренте
Фернандо Льоренте
90
Запасные
30
Сторари
Марко Сторари
5
Огбонна
Анжело Огбонна
38
Матиелло
Федерико Матиелло
7
Пепе
Симоне Пепе
5
Падоин
Симоне Падоин
37
Джовинко
Себастьян Джовинко
9
Мората
Альваро Мората
Атлетико
мин
1
Мойя
Мигель Анхель Мойя
90
3
Сикейра
Гильерме Сикейра
90
2
Годин
Диего Годин
90
24
Хименес
Хосе-Мария Хименес
90
20
Хуанфран
Хуанфран
90
6
Коке
Коке
90
14
Габи
Габи
90
4
Суарес
Марио Суарес
90
8
Гарсия
Рауль Гарсия
90
10
Туран
Арда Туран
90
9
Манджукич
Марио Манджукич
90
Запасные
13
Облак
Ян Облак
18
Гамес
Хесус Гамес
5
Тиагу
Тиагу
21
Родригес
Кристиан Родригес
17
Ньигес
Сауль Ньигес
22
Черчи
Алессио Черчи
7
Гризманн
Антуан Гризманн