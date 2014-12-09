Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Олимпиакос
Пирей
Фустер 22
Домингес 63
Митроглу 87
Афеллай 90
4:2
Матч завершен
Мальме
Мальме
Кроон 59
Розенберг 81
Лига чемпионов, 6 тур
Лига чемпионов,
6 тур
9 дек. 2014, 22:45 МСК
9.12.2014, 22:45 МСК
вторник
Стефан Ланнуа
Стефан Ланнуа
Главный Судья
Составы
Олимпиакос
мин
16
Роберто
Роберто
90
22
Абидаль
Эрик Абидаль
90
2
Маниатис
Яннис Маниатис
90
3
Ботиа
Альберто Ботиа
90
14
Эльабделлауи
Омар Эльабделлауи
90
26
Масуаку
Артур Масуаку
90
10
Домингес
Алехандро Домингес
63'
63'
90
8
Ндинга
Дельвин Ндинга
90
11
Касами
Пайтим Касами
90
19
Фустер
Давид Фустер
22'
22'
77
7
Митроглу
Костас Митроглу
87'
87'
88
Запасные
42
Медьери
Балаж Медьери
23
Сиовас
Димитриос Сиовас
24
Авлонитис
Тассос Авлонитис
18
Бухалакис
Андреас Бухалакис
6
Афеллай
Ибрагим Афеллай
90'
17
Диамантакос
Димитрис Диамантакос
27
Бенитес
Хорхе Бенитес
Мальме
мин
7
Эрикссон
Магнус Эрикссон
75
25
Ольсен
Робин Ольсен
90
20
Рикардиньо
Рикардиньо
90
4
Хеландер
Филип Хеландер
90
3
Тиннерхольм
Антон Тиннерхольм
90
32
Конате
Па Конате
57
8
Аду
Энох-Кофи Аду
90
6
Халсти
Маркус Халсти
90
33
Форсберг
Эмиль Форсберг
90
9
Розенберг
Маркус Розенберг
81'
81'
90
24
Телин
Исаак Телин
80
Запасные
27
Азинович
Златан Азинович
2
Конча
Матиас Конча
14
Кроон
Симон Кроон
59'
11
Терн
Симон Терн
15
Цибицки
Павел Цибицки
31
Ракип
Эрдаль Ракип
26
Мехмети
Агон Мехмети