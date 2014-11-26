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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Арсенал
Лондон
Саного 3
Санчес 56
2:0
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Лига чемпионов, 5 тур
Лига чемпионов,
5 тур
26 нояб. 2014, 22:45 МСК
26.11.2014, 22:45 МСК
среда
Виктор Кашшаи
Виктор Кашшаи
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
50
Мартинес
Эмилиано Мартинес
90
3
Гиббс
Киран Гиббс
90
4
Мертезакер
Пер Мертезакер
90
18
Монреаль
Начо Монреаль
90
21
Чамберс
Калум Чамберс
90
17
Санчес
Алексис Санчес
56'
56'
90
8
Артета
Микель Артета
65
16
Рэмзи
Аарон Рэмзи
90
19
Касорла
Санти Касорла
90
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
89
22
Саного
Яя Саного
3'
3'
80
Запасные
43
Хаддарт
Райан Хаддарт
6
Косиельни
Лоран Косиельни
39
Бельерин
Эктор Бельерин
7
Росицки
Томаш Росицки
20
Фламини
Матье Фламини
9
Подольски
Лукас Подольски
28
Кэмпбелл
Хоэль Кэмпбелл
Боруссия
мин
1
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
29
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
4
Суботич
Невен Суботич
90
28
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
26
Пищек
Лукаш Пищек
90
19
Гросскройц
Кевин Гросскройц
79
6
Бендер
Свен Бендер
90
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
90
9
Иммобиле
Чиро Иммобиле
59
10
Мхитарян
Генрих Мхитарян
90
17
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
60
Запасные
22
Лангерак
Митчелл Лангерак
3
Хорншух
Марк Хорншух
37
Дурм
Эрик Дурм
5
Кель
Себастьян Кель
7
Кагава
Синдзи Кагава
14
Йойич
Милош Йойич
9
Рамос
Адриан Рамос