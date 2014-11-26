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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Данни 79
1:0
Матч завершен
Бенфика
Лиссабон
Лига чемпионов, 5 тур
Лига чемпионов,
5 тур
26 нояб. 2014, 20:00 МСК
26.11.2014, 20:00 МСК
среда
Никола Риццоли
Никола Риццоли
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
90
4
Кришито
Доменико Кришито
90
6
Ломбертс
Николас Ломбертс
22
24
Гарай
Эсекьель Гарай
90
2
Анюков
Александр Анюков
90
35
Данни
Данни
79'
79'
90
21
Хави Гарсия
Хави Гарсия
58
5
Рязанцев
Александр Рязанцев
64
28
Витсель
Аксель Витсель
90
7
Халк
Халк
90
23
Рондон
Хосе Саломон Рондон
90
Запасные
16
Малафеев
Вячеслав Малафеев
19
Смольников
Игорь Смольников
13
Нету
Луиш Нету
10
Аршавин
Андрей Аршавин
44
Тимощук
Анатолий Тимощук
20
Файзулин
Виктор Файзулин
17
Шатов
Олег Шатов
Бенфика
мин
20
Сезар
Жулио Сезар
90
34
Алмейда
Андре Алмейда
90
4
Луизао
Луизао
90
33
Жардел
Жардел
90
14
Перейра
Макси Перейра
90
10
Гайтан
Николас Гайтан
90
7
Самарис
Андреас Самарис
82
35
Перес
Энцо Перес
90
30
Талиска
Талиска
69
18
Сальвио
Эдуардо Сальвио
90
11
Лима
Лима
90
Запасные
1
Артур
Артур
37
Сезар
Сезар
24
Кристанте
Бриан Кристанте
23
Бенито
Лорис Бенито
21
Пицци
Пицци
15
Джон
Ола Джон
9
Мариньо
Мариньо