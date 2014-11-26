Матч завершен
Байер
Леверкузен
0:1
Матч завершен
Монако
Монако
Окампос 72
Лига чемпионов, 5 тур

Лига чемпионов,

5 тур
26 нояб. 2014, 22:45 МСК
26.11.2014, 22:45 МСК
среда
Паоло Тальявенто
Паоло Тальявенто
Главный Судья
Составы
Байер
мин
1
Лено
Бернд Лено
90
18
Венделл
Венделл
90
5
Спахич
Эмир Спахич
90
21
Топрак
Омер Топрак
90
26
Донати
Джулио Донати
90
7
Сон
Хын-Мин Сон
59
8
Бендер
Ларс Бендер
76
27
Кастро
Гонсало Кастро
90
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
90
38
Беллараби
Карим Беллараби
77
11
Кисслинг
Штефан Кисслинг
90
Запасные
25
Крешич
Дарио Крешич
13
Хильберт
Роберто Хильберт
17
Бениш
Себастьян Бениш
16
Йедвай
Тин Йедвай
6
Рольфес
Симон Рольфес
9
Дрмич
Йосип Дрмич
19
Брандт
Юлиан Брандт
Монако
мин
1
Субашич
Даниэль Субашич
90
21
Эчиеджиле
Ува Эчиеджиле
90
6
Карвалью
Рикарду Карвалью
90
5
Абденнур
Аймен Абденнур
90
24
Раджи
Андреа Раджи
90
17
Феррейра-Карраско
Янник Феррейра-Карраско
69
28
Тулалан
Жереми Тулалан
90
8
Моутинью
Жоао Моутинью
90
14
Бакайоко
Тьему Бакайоко
90
7
Дирар
Набиль Дирар
83
9
Бербатов
Димитар Бербатов
90
Запасные
16
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
22
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
2
Фабиньо
Фабиньо
15
Силва
Бернарду Силва
17
Траоре
Ласина Траоре
18
Жермен
Валере Жермен
11
Окампос
Лукас Окампос
72'