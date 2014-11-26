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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Базель
Базель
0:1
Матч завершен
Реал
Мадрид
Роналду 35
Лига чемпионов, 5 тур
Лига чемпионов,
5 тур
26 нояб. 2014, 22:45 МСК
26.11.2014, 22:45 МСК
среда
Милорад Мажич
Милорад Мажич
Главный Судья
Составы
Базель
мин
1
Вацлик
Томаш Вацлик
90
19
Сафари
Беранг Сафари
90
17
Сухи
Марек Сухи
90
16
Шер
Фабиан Шер
90
4
Дежен
Филипп Дежен
76
20
Фрай
Фабиан Фрай
83
33
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
90
7
Дзуффи
Лука Дзуффи
87
11
Гаши
Шкелзен Гаши
90
36
Эмболо
Брель Эмболо
90
25
Гонсалес
Дерлис Гонсалес
90
Запасные
6
Самуэль
Вальтер Самуэль
27
Алийи
Насер Алийи
10
Дельгадо
Матиас Дельгадо
21
Диас
Марсело Диас
24
Хамуди
Ахмед Хамуди
39
Калла
Давиде Калла
14
Какитани
Йоширо Какитани
Реал
мин
13
Навас
Кейлор Навас
90
5
Коэнтрау
Фабиу Коэнтрау
90
4
Рамос
Серхио Рамос
90
2
Варан
Рафаэль Варан
90
17
Арбелоа
Альваро Арбелоа
90
7
Роналду
Криштиану Роналду
35'
35'
90
8
Кроос
Тони Кроос
90
23
Иско
Иско
90
10
Родригес
Хамес Родригес
89
11
Бэйл
Гарет Бэйл
90
9
Бензема
Карим Бензема
71
Запасные
1
Касильяс
Икер Касильяс
12
Марсело
Марсело
18
Начо
Начо
24
Ильярраменди
Асьер Ильярраменди
26
Медран
Альваро Медран
35
Торро
Лукас Торро
14
Чичарито
Чичарито