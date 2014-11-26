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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Лудогорец
Разград
Абало 3
Терзиев 88
2:2
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Ламберт 8
Хендерсон 37
Лига чемпионов, 5 тур
Лига чемпионов,
5 тур
26 нояб. 2014, 22:45 МСК
26.11.2014, 22:45 МСК
среда
Матеу Лаос
Матеу Лаос
Главный Судья
Составы
Лудогорец
мин
21
Стоянов
Владислав Стоянов
90
17
Абало
Дани Абало
3'
3'
69
8
Эшпинью
Фабиу Эшпинью
81
25
Минев
Йордан Минев
90
7
Александров
Михаил Александров
72
27
Моци
Козмин Моци
90
55
Терзиев
Георги Терзиев
88'
88'
90
80
Кайсара
Жуниор Кайсара
90
18
Дьяков
Светослав Дьяков
90
84
Марселиньо
Марселиньо
90
93
Мисиджан
Вирджил Мисиджан
90
Запасные
26
Борян
Милан Борян
15
Александров
Александар Александров
5
Барте
Александре Барте
12
Анисе
Анисе
11
Кишада
Жуниньо Кишада
88
Вандерсон
Вандерсон
99
Юнес
Хамза Юнес
Ливерпуль
мин
22
Миньоле
Симон Миньоле
90
37
Шкртел
Мартин Шкртел
90
4
Туре
Коло Туре
90
19
Манкильо
Хавьер Манкильо
90
2
Джонсон
Глен Джонсон
90
8
Джеррард
Стивен Джеррард
90
21
Лейва
Лукас Лейва
90
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
37'
37'
90
24
Аллен
Джо Аллен
90
31
Стерлинг
Рахим Стерлинг
82
9
Ламберт
Рики Ламберт
8'
8'
90
Запасные
1
Джонс
Брэд Джонс
6
Ловрен
Деян Ловрен
18
Морено
Альберто Морено
20
Лаллана
Адам Лаллана
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
23
Джан
Эмре Джан
29
Борини
Фабио Борини