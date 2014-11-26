Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Мальме
Мальме
0:2
Матч завершен
Ювентус
Турин
Льоренте 49
Тевес 88
Лига чемпионов, 5 тур
Лига чемпионов,
5 тур
26 нояб. 2014, 22:45 МСК
26.11.2014, 22:45 МСК
среда
Педру Проэнса
Педру Проэнса
Главный Судья
Составы
Мальме
мин
7
Эрикссон
Магнус Эрикссон
90
25
Ольсен
Робин Ольсен
90
20
Рикардиньо
Рикардиньо
90
4
Хеландер
Филип Хеландер
90
3
Тиннерхольм
Антон Тиннерхольм
85
21
Йоханссон
Эрик Йоханссон
90
8
Аду
Энох-Кофи Аду
90
6
Халсти
Маркус Халсти
90
33
Форсберг
Эмиль Форсберг
90
9
Розенберг
Маркус Розенберг
90
24
Телин
Исаак Телин
70
Запасные
27
Азинович
Златан Азинович
2
Конча
Матиас Конча
32
Конате
Па Конате
11
Терн
Симон Терн
15
Цибицки
Павел Цибицки
31
Ракип
Эрдаль Ракип
26
Мехмети
Агон Мехмети
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
21
Пирло
Андреа Пирло
90
23
Видаль
Артуро Видаль
90
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
83
20
Падоин
Симоне Падоин
90
6
Погба
Поль Погба
90
10
Тевес
Карлос Тевес
88'
88'
90
14
Льоренте
Фернандо Льоренте
49'
49'
72
Запасные
30
Сторари
Марко Сторари
33
Эвра
Патрис Эвра
5
Огбонна
Анжело Огбонна
37
Перейра
Роберто Перейра
12
Джовинко
Себастьян Джовинко
9
Мората
Альваро Мората
11
Коман
Кингсли Коман