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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Гарсия 9
Манджукич 38
Манджукич 62
Манджукич 65
4:0
Матч завершен
Олимпиакос
Пирей
Лига чемпионов, 5 тур
Лига чемпионов,
5 тур
26 нояб. 2014, 22:45 МСК
26.11.2014, 22:45 МСК
среда
Вольфганг Штарк
Вольфганг Штарк
Главный Судья
Составы
Атлетико
мин
1
Мойя
Мигель Анхель Мойя
90
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
2
Годин
Диего Годин
90
24
Хименес
Хосе-Мария Хименес
90
20
Хуанфран
Хуанфран
90
14
Габи
Габи
90
5
Тиагу
Тиагу
46
10
Туран
Арда Туран
66
6
Коке
Коке
90
8
Гарсия
Рауль Гарсия
9'
9'
90
9
Манджукич
Марио Манджукич
38'
62'
65'
38', 62', 65'
69
Запасные
13
Облак
Ян Облак
18
Гамес
Хесус Гамес
4
Суарес
Марио Суарес
21
Родригес
Кристиан Родригес
22
Черчи
Алессио Черчи
7
Гризманн
Антуан Гризманн
11
Хименес
Рауль Хименес
Олимпиакос
мин
16
Роберто
Роберто
90
22
Абидаль
Эрик Абидаль
90
2
Маниатис
Яннис Маниатис
46
3
Ботиа
Альберто Ботиа
90
14
Эльабделлауи
Омар Эльабделлауи
90
26
Масуаку
Артур Масуаку
90
10
Домингес
Алехандро Домингес
72
8
Ндинга
Дельвин Ндинга
90
5
Миливойевич
Лука Миливойевич
90
6
Афеллай
Ибрагим Афеллай
46
7
Митроглу
Костас Митроглу
90
Запасные
42
Медьери
Балаж Медьери
30
Салино
Леонардо Салино
24
Авлонитис
Тассос Авлонитис
19
Фустер
Давид Фустер
11
Касами
Пайтим Касами
18
Бухалакис
Андреас Бухалакис
17
Диамантакос
Димитрис Диамантакос