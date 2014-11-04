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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Бенфика
Лиссабон
Талиска 82
1:0
Матч завершен
Монако
Монако
Лига чемпионов, 4 тур
Лига чемпионов,
4 тур
4 нояб. 2014, 22:45 МСК
4.11.2014, 22:45 МСК
вторник
Давид Фернандес Борбалан
Давид Фернандес Борбалан
Главный Судья
Составы
Бенфика
мин
20
Сезар
Жулио Сезар
90
34
Алмейда
Андре Алмейда
90
4
Луизао
Луизао
90
33
Жардел
Жардел
90
14
Перейра
Макси Перейра
90
30
Талиска
Талиска
82'
82'
90
18
Сальвио
Эдуардо Сальвио
90
35
Перес
Энцо Перес
90
7
Самарис
Андреас Самарис
62
9
Мариньо
Мариньо
86
10
Гайтан
Николас Гайтан
90
Запасные
1
Артур
Артур
37
Сезар
Сезар
24
Кристанте
Бриан Кристанте
23
Бенито
Лорис Бенито
21
Пицци
Пицци
11
Лима
Лима
32
Бебе
Бебе
Монако
мин
1
Субашич
Даниэль Субашич
90
3
Курзава
Лайвен Курзава
90
6
Карвалью
Рикарду Карвалью
90
24
Раджи
Андреа Раджи
90
2
Фабиньо
Фабиньо
90
17
Феррейра-Карраско
Янник Феррейра-Карраско
90
28
Тулалан
Жереми Тулалан
90
8
Моутинью
Жоао Моутинью
90
22
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
86
11
Окампос
Лукас Окампос
63
19
Траоре
Ласина Траоре
72
Запасные
16
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
5
Абденнур
Аймен Абденнур
7
Дирар
Набиль Дирар
14
Бакайоко
Тьему Бакайоко
15
Силва
Бернарду Силва
18
Жермен
Валере Жермен
23
Марсьяль
Антони Марсьяль