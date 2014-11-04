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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Рондон 89
1:2
Матч завершен
Байер
Леверкузен
Сон 68
Сон 73
Лига чемпионов, 4 тур
Лига чемпионов,
4 тур
4 нояб. 2014, 20:00 МСК
4.11.2014, 20:00 МСК
вторник
Альберто Ундиано Мальенко
Альберто Ундиано Мальенко
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
90
4
Кришито
Доменико Кришито
90
6
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
24
Гарай
Эсекьель Гарай
90
2
Анюков
Александр Анюков
90
35
Данни
Данни
80
21
Хави Гарсия
Хави Гарсия
90
17
Шатов
Олег Шатов
87
28
Витсель
Аксель Витсель
90
7
Халк
Халк
90
11
Кержаков
Александр Кержаков
80
Запасные
16
Малафеев
Вячеслав Малафеев
13
Нету
Луиш Нету
10
Аршавин
Андрей Аршавин
5
Рязанцев
Александр Рязанцев
44
Тимощук
Анатолий Тимощук
8
Могилевец
Павел Могилевец
23
Рондон
Хосе Саломон Рондон
89'
Байер
мин
1
Лено
Бернд Лено
90
16
Йедвай
Тин Йедвай
64
5
Спахич
Эмир Спахич
90
21
Топрак
Омер Топрак
90
26
Донати
Джулио Донати
90
7
Сон
Хын-Мин Сон
68'
73'
68', 73'
90
8
Бендер
Ларс Бендер
90
19
Брандт
Юлиан Брандт
52
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
90
38
Беллараби
Карим Беллараби
90
11
Кисслинг
Штефан Кисслинг
90
Запасные
25
Крешич
Дарио Крешич
13
Хильберт
Роберто Хильберт
17
Бениш
Себастьян Бениш
35
Юрченко
Владлен Юрченко
15
Озтюнали
Левин Озтюнали
9
Дрмич
Йосип Дрмич
23
Крузе
Робби Крузе