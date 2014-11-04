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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Реал
Мадрид
Бензема 27
1:0
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Лига чемпионов, 4 тур
Лига чемпионов,
4 тур
4 нояб. 2014, 22:45 МСК
4.11.2014, 22:45 МСК
вторник
Виктор Кашшаи
Виктор Кашшаи
Главный Судья
Составы
Реал
мин
1
Касильяс
Икер Касильяс
90
12
Марсело
Марсело
90
4
Рамос
Серхио Рамос
90
2
Варан
Рафаэль Варан
90
17
Арбелоа
Альваро Арбелоа
83
7
Роналду
Криштиану Роналду
90
8
Кроос
Тони Кроос
90
19
Модрич
Лука Модрич
90
10
Родригес
Хамес Родригес
62
23
Иско
Иско
90
9
Бензема
Карим Бензема
27'
27'
86
Запасные
13
Навас
Кейлор Навас
3
Пепе
Пепе
18
Начо
Начо
11
Бэйл
Гарет Бэйл
26
Медран
Альваро Медран
35
Торро
Лукас Торро
14
Чичарито
Чичарито
Ливерпуль
мин
22
Миньоле
Симон Миньоле
90
18
Морено
Альберто Морено
90
37
Шкртел
Мартин Шкртел
90
4
Туре
Коло Туре
90
19
Манкильо
Хавьер Манкильо
90
50
Маркович
Лазар Маркович
68
21
Лейва
Лукас Лейва
69
24
Аллен
Джо Аллен
90
23
Джан
Эмре Джан
76
20
Лаллана
Адам Лаллана
90
29
Борини
Фабио Борини
90
Запасные
1
Джонс
Брэд Джонс
2
Джонсон
Глен Джонсон
8
Джеррард
Стивен Джеррард
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
31
Стерлинг
Рахим Стерлинг
45
Балотелли
Марио Балотелли