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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Базель
Базель
Эмболо 34
Гонсалес 41
Гаши 59
Сухи 65
4:0
Матч завершен
Лудогорец
Разград
Лига чемпионов, 4 тур
Лига чемпионов,
4 тур
4 нояб. 2014, 22:45 МСК
4.11.2014, 22:45 МСК
вторник
Стефан Ланнуа
Стефан Ланнуа
Главный Судья
Составы
Базель
мин
1
Вацлик
Томаш Вацлик
90
19
Сафари
Беранг Сафари
90
17
Сухи
Марек Сухи
65'
65'
90
16
Шер
Фабиан Шер
90
20
Фрай
Фабиан Фрай
81
34
Джака
Таулант Джака
90
33
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
90
7
Дзуффи
Лука Дзуффи
90
11
Гаши
Шкелзен Гаши
59'
59'
74
36
Эмболо
Брель Эмболо
34'
34'
90
25
Гонсалес
Дерлис Гонсалес
41'
41'
69
Запасные
18
Вайлати
Джермано Вайлати
4
Дежен
Филипп Дежен
10
Дельгадо
Матиас Дельгадо
21
Диас
Марсело Диас
24
Хамуди
Ахмед Хамуди
39
Калла
Давиде Калла
30
Сио
Джованни Сио
Лудогорец
мин
21
Стоянов
Владислав Стоянов
90
17
Абало
Дани Абало
90
8
Эшпинью
Фабиу Эшпинью
63
16
Ангуло
Брайан Ангуло
90
7
Александров
Михаил Александров
90
27
Моци
Козмин Моци
21
55
Терзиев
Георги Терзиев
90
80
Кайсара
Жуниор Кайсара
90
18
Дьяков
Светослав Дьяков
90
84
Марселиньо
Марселиньо
90
9
Безьяк
Роман Безьяк
46
Запасные
26
Борян
Милан Борян
15
Александров
Александар Александров
12
Анисе
Анисе
23
Златински
Христо Златински
88
Вандерсон
Вандерсон
93
Мисиджан
Вирджил Мисиджан
99
Юнес
Хамза Юнес