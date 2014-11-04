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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ювентус
Турин
Пирло 20
Погба 65
Роберто 65
3:2
Матч завершен
Олимпиакос
Пирей
Ботиа 23
Ндинга 61
Лига чемпионов, 4 тур
Лига чемпионов,
4 тур
4 нояб. 2014, 22:45 МСК
4.11.2014, 22:45 МСК
вторник
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
22
Асамоа
Квадво Асамоа
83
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
21
Пирло
Андреа Пирло
20'
20'
90
23
Видаль
Артуро Видаль
90
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
71
6
Погба
Поль Погба
65'
65'
90
10
Тевес
Карлос Тевес
90
9
Мората
Альваро Мората
57
Запасные
30
Сторари
Марко Сторари
5
Огбонна
Анжело Огбонна
5
Падоин
Симоне Падоин
15
Перейра
Роберто Перейра
14
Льоренте
Фернандо Льоренте
37
Джовинко
Себастьян Джовинко
11
Коман
Кингсли Коман
Олимпиакос
мин
16
Роберто
Роберто
65'
65'
90
26
Масуаку
Артур Масуаку
90
22
Абидаль
Эрик Абидаль
90
3
Ботиа
Альберто Ботиа
23'
23'
90
14
Эльабделлауи
Омар Эльабделлауи
90
5
Миливойевич
Лука Миливойевич
90
8
Ндинга
Дельвин Ндинга
61'
61'
77
10
Домингес
Алехандро Домингес
72
6
Афеллай
Ибрагим Афеллай
90
2
Маниатис
Яннис Маниатис
83
7
Митроглу
Костас Митроглу
90
Запасные
42
Медьери
Балаж Медьери
30
Салино
Леонардо Салино
24
Авлонитис
Тассос Авлонитис
19
Фустер
Давид Фустер
11
Касами
Пайтим Касами
18
Бухалакис
Андреас Бухалакис
17
Диамантакос
Димитрис Диамантакос