Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Мальме
Мальме
0:2
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Коке 30
Гарсия 78
Лига чемпионов, 4 тур
Лига чемпионов,
4 тур
4 нояб. 2014, 22:45 МСК
4.11.2014, 22:45 МСК
вторник
Марк Клаттенбург
Марк Клаттенбург
Главный Судья
Составы
Мальме
мин
7
Эрикссон
Магнус Эрикссон
90
25
Ольсен
Робин Ольсен
90
20
Рикардиньо
Рикардиньо
90
4
Хеландер
Филип Хеландер
90
3
Тиннерхольм
Антон Тиннерхольм
90
21
Йоханссон
Эрик Йоханссон
64
8
Аду
Энох-Кофи Аду
90
6
Халсти
Маркус Халсти
90
33
Форсберг
Эмиль Форсберг
87
9
Розенберг
Маркус Розенберг
90
24
Телин
Исаак Телин
90
Запасные
27
Азинович
Златан Азинович
2
Конча
Матиас Конча
32
Конате
Па Конате
14
Кроон
Симон Кроон
11
Терн
Симон Терн
31
Ракип
Эрдаль Ракип
26
Мехмети
Агон Мехмети
Атлетико
мин
1
Мойя
Мигель Анхель Мойя
90
3
Сикейра
Гильерме Сикейра
90
2
Годин
Диего Годин
90
23
Миранда
Жоао Миранда
90
20
Хуанфран
Хуанфран
90
14
Габи
Габи
90
10
Туран
Арда Туран
76
4
Суарес
Марио Суарес
90
6
Коке
Коке
30'
30'
90
8
Гарсия
Рауль Гарсия
78'
78'
90
9
Манджукич
Марио Манджукич
69
Запасные
13
Облак
Ян Облак
18
Гамес
Хесус Гамес
24
Хименес
Хосе-Мария Хименес
5
Тиагу
Тиагу
21
Родригес
Кристиан Родригес
22
Черчи
Алессио Черчи
7
Гризманн
Антуан Гризманн