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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Монако
Монако
0:0
Матч завершен
Бенфика
Лиссабон
Лига чемпионов, 3 тур
Лига чемпионов,
3 тур
22 окт. 2014, 21:45 МСК
22.10.2014, 21:45 МСК
среда
Шимон Марциняк
Шимон Марциняк
Главный Судья
Составы
Монако
мин
1
Субашич
Даниэль Субашич
90
6
Карвалью
Рикарду Карвалью
90
24
Раджи
Андреа Раджи
90
3
Курзава
Лайвен Курзава
90
28
Тулалан
Жереми Тулалан
90
8
Моутинью
Жоао Моутинью
82
7
Дирар
Набиль Дирар
90
22
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
90
2
Фабиньо
Фабиньо
90
10
Бербатов
Димитар Бербатов
34
11
Окампос
Лукас Окампос
62
Запасные
16
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
21
Эчиеджиле
Ува Эчиеджиле
13
Уоллес
Уоллес
17
Феррейра-Карраско
Янник Феррейра-Карраско
14
Бакайоко
Тьему Бакайоко
15
Силва
Бернарду Силва
23
Марсьяль
Антони Марсьяль
Бенфика
мин
1
Артур
Артур
90
19
Элизеу
Элизеу
90
4
Луизао
Луизао
90
14
Перейра
Макси Перейра
90
2
Лопес
Лисандро Лопес
90
34
Алмейда
Андре Алмейда
90
18
Сальвио
Эдуардо Сальвио
90
10
Гайтан
Николас Гайтан
79
35
Перес
Энцо Перес
88
11
Лима
Лима
90
30
Талиска
Талиска
68
Запасные
13
Лопеш
Паулу Лопеш
37
Сезар
Сезар
7
Самарис
Андреас Самарис
21
Пицци
Пицци
32
Бебе
Бебе
9
Мариньо
Мариньо
78
Гедеш
Гонсало Гедеш