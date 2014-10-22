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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Байер
Леверкузен
Донати 58
Пападопулос 63
2:0
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Лига чемпионов, 3 тур
Лига чемпионов,
3 тур
22 окт. 2014, 21:45 МСК
22.10.2014, 21:45 МСК
среда
Бьорн Куйперс
Бьорн Куйперс
Главный Судья
Составы
Байер
мин
1
Лено
Бернд Лено
90
18
Венделл
Венделл
90
5
Спахич
Эмир Спахич
60
21
Топрак
Омер Топрак
90
26
Донати
Джулио Донати
58'
58'
90
7
Сон
Хын-Мин Сон
90
3
Райнарц
Штефан Райнарц
90
8
Бендер
Ларс Бендер
90
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
81
38
Беллараби
Карим Беллараби
85
11
Кисслинг
Штефан Кисслинг
90
Запасные
25
Крешич
Дарио Крешич
13
Хильберт
Роберто Хильберт
14
Пападопулос
Кирякос Пападопулос
63'
16
Йедвай
Тин Йедвай
9
Дрмич
Йосип Дрмич
23
Крузе
Робби Крузе
19
Брандт
Юлиан Брандт
Зенит
мин
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
90
4
Кришито
Доменико Кришито
90
6
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
24
Гарай
Эсекьель Гарай
90
2
Анюков
Александр Анюков
90
35
Данни
Данни
90
21
Хави Гарсия
Хави Гарсия
90
20
Файзулин
Виктор Файзулин
62
28
Витсель
Аксель Витсель
82
7
Халк
Халк
90
23
Рондон
Хосе Саломон Рондон
90
Запасные
16
Малафеев
Вячеслав Малафеев
19
Смольников
Игорь Смольников
13
Нету
Луиш Нету
10
Аршавин
Андрей Аршавин
44
Тимощук
Анатолий Тимощук
17
Шатов
Олег Шатов
11
Кержаков
Александр Кержаков