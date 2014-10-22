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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
0:3
Матч завершен
Реал
Мадрид
Роналду 23
Бензема 29
Бензема 40
Лига чемпионов, 3 тур
Лига чемпионов,
3 тур
22 окт. 2014, 21:45 МСК
22.10.2014, 21:45 МСК
среда
Никола Риццоли
Никола Риццоли
Главный Судья
Составы
Ливерпуль
мин
22
Миньоле
Симон Миньоле
90
18
Морено
Альберто Морено
90
37
Шкртел
Мартин Шкртел
90
6
Ловрен
Деян Ловрен
90
2
Джонсон
Глен Джонсон
90
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
67
24
Аллен
Джо Аллен
90
8
Джеррард
Стивен Джеррард
90
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
66
31
Стерлинг
Рахим Стерлинг
90
45
Балотелли
Марио Балотелли
46
Запасные
1
Джонс
Брэд Джонс
4
Туре
Коло Туре
19
Манкильо
Хавьер Манкильо
20
Лаллана
Адам Лаллана
23
Джан
Эмре Джан
9
Ламберт
Рики Ламберт
50
Маркович
Лазар Маркович
Реал
мин
1
Касильяс
Икер Касильяс
90
12
Марсело
Марсело
84
3
Пепе
Пепе
90
2
Варан
Рафаэль Варан
90
17
Арбелоа
Альваро Арбелоа
90
7
Роналду
Криштиану Роналду
23'
23'
74
8
Кроос
Тони Кроос
81
19
Модрич
Лука Модрич
90
10
Родригес
Хамес Родригес
90
23
Иско
Иско
90
9
Бензема
Карим Бензема
29'
40'
29', 40'
90
Запасные
13
Навас
Кейлор Навас
18
Начо
Начо
15
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
6
Хедира
Сами Хедира
24
Ильярраменди
Асьер Ильярраменди
26
Медран
Альваро Медран
14
Чичарито
Чичарито