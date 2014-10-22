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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Олимпиакос
Пирей
Касами 36
1:0
Матч завершен
Ювентус
Турин
Лига чемпионов, 3 тур
Лига чемпионов,
3 тур
22 окт. 2014, 21:45 МСК
22.10.2014, 21:45 МСК
среда
Милорад Мажич
Милорад Мажич
Главный Судья
Составы
Олимпиакос
мин
16
Роберто
Роберто
90
22
Абидаль
Эрик Абидаль
90
2
Маниатис
Яннис Маниатис
90
3
Ботиа
Альберто Ботиа
90
14
Эльабделлауи
Омар Эльабделлауи
90
26
Масуаку
Артур Масуаку
90
10
Домингес
Алехандро Домингес
85
8
Ндинга
Дельвин Ндинга
90
11
Касами
Пайтим Касами
36'
36'
90
5
Миливойевич
Лука Миливойевич
90
7
Митроглу
Костас Митроглу
69
Запасные
42
Медьери
Балаж Медьери
20
Яннулис
Константинос Яннулис
24
Авлонитис
Тассос Авлонитис
19
Фустер
Давид Фустер
9
Дурмаз
Джимми Дурмаз
6
Афеллай
Ибрагим Афеллай
17
Диамантакос
Димитрис Диамантакос
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
5
Огбонна
Анжело Огбонна
77
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
21
Пирло
Андреа Пирло
57
23
Видаль
Артуро Видаль
90
22
Асамоа
Квадво Асамоа
90
6
Погба
Поль Погба
87
10
Тевес
Карлос Тевес
90
9
Мората
Альваро Мората
90
Запасные
30
Сторари
Марко Сторари
33
Эвра
Патрис Эвра
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
37
Перейра
Роберто Перейра
14
Льоренте
Фернандо Льоренте
12
Джовинко
Себастьян Джовинко
11
Коман
Кингсли Коман