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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Коке 48
Манджукич 61
Гризманн 63
Годин 88
Черчи 90
5:0
Матч завершен
Мальме
Мальме
Лига чемпионов, 3 тур
Лига чемпионов,
3 тур
22 окт. 2014, 21:45 МСК
22.10.2014, 21:45 МСК
среда
Матей Юг
Матей Юг
Главный Судья
Составы
Атлетико
мин
1
Мойя
Мигель Анхель Мойя
90
3
Сикейра
Гильерме Сикейра
90
2
Годин
Диего Годин
88'
88'
90
23
Миранда
Жоао Миранда
90
20
Хуанфран
Хуанфран
90
10
Туран
Арда Туран
68
4
Суарес
Марио Суарес
90
6
Коке
Коке
48'
48'
90
17
Ньигес
Сауль Ньигес
90
9
Манджукич
Марио Манджукич
61'
61'
77
7
Гризманн
Антуан Гризманн
63'
63'
72
Запасные
13
Облак
Ян Облак
18
Гамес
Хесус Гамес
24
Хименес
Хосе-Мария Хименес
11
Родригес
Кристиан Родригес
8
Гарсия
Рауль Гарсия
22
Черчи
Алессио Черчи
90'
11
Хименес
Рауль Хименес
Мальме
мин
7
Эрикссон
Магнус Эрикссон
87
25
Ольсен
Робин Ольсен
90
20
Рикардиньо
Рикардиньо
90
4
Хеландер
Филип Хеландер
90
3
Тиннерхольм
Антон Тиннерхольм
90
21
Йоханссон
Эрик Йоханссон
90
8
Аду
Энох-Кофи Аду
90
6
Халсти
Маркус Халсти
90
33
Форсберг
Эмиль Форсберг
66
9
Розенберг
Маркус Розенберг
90
24
Телин
Исаак Телин
90
Запасные
27
Азинович
Златан Азинович
18
Хаммар
Юхан Хаммар
32
Конате
Па Конате
14
Кроон
Симон Кроон
11
Терн
Симон Терн
15
Цибицки
Павел Цибицки
26
Мехмети
Агон Мехмети