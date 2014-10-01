Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Уэлбек 21
Уэлбек 29
Санчес 40
Уэлбек 52
4:1
Матч завершен
Галатасарай
Стамбул
Йилмаз 62
Лига чемпионов, 2 тур
Лига чемпионов,
2 тур
1 окт. 2014, 21:45 МСК
1.10.2014, 21:45 МСК
среда
Джанлука Рокки
Джанлука Рокки
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
1
Щесны
Войцех Щесны
90
3
Гиббс
Киран Гиббс
90
4
Мертезакер
Пер Мертезакер
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
21
Чамберс
Калум Чамберс
90
11
Озил
Месут Озил
76
20
Фламини
Матье Фламини
90
19
Касорла
Санти Касорла
90
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
68
17
Санчес
Алексис Санчес
40'
40'
61
23
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
21'
29'
52'
21', 29', 52'
90
Запасные
13
Оспина
Давид Оспина
39
Бельерин
Эктор Бельерин
7
Росицки
Томаш Росицки
10
Уилшир
Джек Уилшир
19
Коклен
Франсис Коклен
15
Подольски
Лукас Подольски
28
Кэмпбелл
Хоэль Кэмпбелл
Галатасарай
мин
1
Муслера
Фернандо Муслера
90
13
Теллес
Алекс Теллес
90
21
Шеджу
Орельен Шеджу
90
3
Мело
Фелипе Мело
90
26
Кайя
Семих Кайя
90
88
Сары
Вейсел Сары
69
35
Куртулуш
Серкан Куртулуш
46
6
Джемаили
Блерим Джемаили
90
10
Снейдер
Уэсли Снейдер
90
19
Пандев
Горан Пандев
69
17
Йилмаз
Бурак Йилмаз
62'
62'
90
Запасные
38
Болат
Синан Болат
22
Балта
Хакан Балта
29
Адин
Олкан Адин
77
Камдал
Тарик Камдал
4
Алтынтоп
Хамит Алтынтоп
11
Брума
Брума
9
Булут
Умут Булут