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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Байер
Леверкузен
Кисслинг 25
Сон 34
Чалханоглу 63
3:1
Матч завершен
Бенфика
Лиссабон
Сальвио 62
Лига чемпионов, 2 тур
Лига чемпионов,
2 тур
1 окт. 2014, 21:45 МСК
1.10.2014, 21:45 МСК
среда
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы
Байер
мин
1
Лено
Бернд Лено
90
5
Спахич
Эмир Спахич
90
3
Райнарц
Штефан Райнарц
90
21
Топрак
Омер Топрак
90
18
Венделл
Венделл
90
8
Бендер
Ларс Бендер
82
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
63'
63'
90
13
Хильберт
Роберто Хильберт
90
11
Кисслинг
Штефан Кисслинг
25'
25'
76
7
Сон
Хын-Мин Сон
34'
34'
90
38
Беллараби
Карим Беллараби
70
Запасные
25
Крешич
Дарио Крешич
26
Донати
Джулио Донати
33
Бёдер
Лукас Бёдер
35
Юрченко
Владлен Юрченко
15
Озтюнали
Левин Озтюнали
9
Дрмич
Йосип Дрмич
23
Крузе
Робби Крузе
Бенфика
мин
20
Сезар
Жулио Сезар
90
19
Элизеу
Элизеу
90
4
Луизао
Луизао
90
33
Жардел
Жардел
90
34
Алмейда
Андре Алмейда
90
18
Сальвио
Эдуардо Сальвио
62'
62'
90
10
Гайтан
Николас Гайтан
90
35
Перес
Энцо Перес
77
24
Кристанте
Бриан Кристанте
46
9
Мариньо
Мариньо
90
30
Талиска
Талиска
46
Запасные
12
Варела
Бруну Варела
14
Перейра
Макси Перейра
2
Лопес
Лисандро Лопес
7
Самарис
Андреас Самарис
21
Пицци
Пицци
11
Лима
Лима
15
Джон
Ола Джон