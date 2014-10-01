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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
0:0
Матч завершен
Монако
Монако
Лига чемпионов, 2 тур
Лига чемпионов,
2 тур
1 окт. 2014, 19:00 МСК
1.10.2014, 19:00 МСК
среда
Марк Клаттенбург
Марк Клаттенбург
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
90
4
Кришито
Доменико Кришито
90
6
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
24
Гарай
Эсекьель Гарай
90
2
Анюков
Александр Анюков
88
35
Данни
Данни
90
21
Хави Гарсия
Хави Гарсия
90
20
Файзулин
Виктор Файзулин
90
17
Шатов
Олег Шатов
65
7
Халк
Халк
90
23
Рондон
Хосе Саломон Рондон
75
Запасные
16
Малафеев
Вячеслав Малафеев
19
Смольников
Игорь Смольников
51
Нету
Луиш Нету
10
Аршавин
Андрей Аршавин
44
Тимощук
Анатолий Тимощук
8
Могилевец
Павел Могилевец
11
Кержаков
Александр Кержаков
Монако
мин
1
Субашич
Даниэль Субашич
90
3
Курзава
Лайвен Курзава
90
6
Карвалью
Рикарду Карвалью
90
24
Раджи
Андреа Раджи
90
2
Фабиньо
Фабиньо
90
11
Окампос
Лукас Окампос
79
28
Тулалан
Жереми Тулалан
90
8
Моутинью
Жоао Моутинью
90
22
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
90
7
Дирар
Набиль Дирар
90
9
Бербатов
Димитар Бербатов
52
Запасные
16
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
21
Эчиеджиле
Ува Эчиеджиле
13
Уоллес
Уоллес
17
Феррейра-Карраско
Янник Феррейра-Карраско
14
Бакайоко
Тьему Бакайоко
15
Силва
Бернарду Силва
18
Жермен
Валере Жермен