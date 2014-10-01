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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Лудогорец
Разград
Марселиньо 7
1:2
Матч завершен
Реал
Мадрид
Роналду 24
Бензема 77
Лига чемпионов, 2 тур
Лига чемпионов,
2 тур
1 окт. 2014, 21:45 МСК
1.10.2014, 21:45 МСК
среда
Крейг Александер Томсон
Крейг Александер Томсон
Главный Судья
Составы
Лудогорец
мин
21
Стоянов
Владислав Стоянов
90
17
Абало
Дани Абало
90
8
Эшпинью
Фабиу Эшпинью
82
25
Минев
Йордан Минев
90
7
Александров
Михаил Александров
82
27
Моци
Козмин Моци
90
15
Александров
Александар Александров
90
80
Кайсара
Жуниор Кайсара
90
18
Дьяков
Светослав Дьяков
90
84
Марселиньо
Марселиньо
7'
7'
70
9
Безьяк
Роман Безьяк
90
Запасные
26
Борян
Милан Борян
16
Ангуло
Брайан Ангуло
12
Анисе
Анисе
23
Златински
Христо Златински
88
Вандерсон
Вандерсон
93
Мисиджан
Вирджил Мисиджан
99
Юнес
Хамза Юнес
Реал
мин
1
Касильяс
Икер Касильяс
90
12
Марсело
Марсело
90
4
Рамос
Серхио Рамос
90
2
Варан
Рафаэль Варан
90
17
Арбелоа
Альваро Арбелоа
90
7
Роналду
Криштиану Роналду
24'
24'
90
19
Модрич
Лука Модрич
73
23
Иско
Иско
76
24
Ильярраменди
Асьер Ильярраменди
90
11
Бэйл
Гарет Бэйл
90
14
Чичарито
Чичарито
67
Запасные
13
Навас
Кейлор Навас
3
Пепе
Пепе
18
Начо
Начо
15
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
8
Кроос
Тони Кроос
10
Родригес
Хамес Родригес
9
Бензема
Карим Бензема
77'