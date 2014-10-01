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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Базель
Базель
Штреллер 52
1:0
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Лига чемпионов, 2 тур
Лига чемпионов,
2 тур
1 окт. 2014, 21:45 МСК
1.10.2014, 21:45 МСК
среда
Йонас Эрикссон
Йонас Эрикссон
Главный Судья
Составы
Базель
мин
24
Хамуди
Ахмед Хамуди
90
1
Вацлик
Томаш Вацлик
90
19
Сафари
Беранг Сафари
10
25
Сухи
Марек Сухи
90
16
Шер
Фабиан Шер
90
20
Фрай
Фабиан Фрай
90
34
Джака
Таулант Джака
90
8
Ди
Серей Ди
90
33
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
90
9
Штреллер
Марко Штреллер
52'
52'
90
36
Эмболо
Брель Эмболо
81
Запасные
18
Вайлати
Джермано Вайлати
10
Дельгадо
Матиас Дельгадо
7
Дзуффи
Лука Дзуффи
39
Калла
Давиде Калла
11
Гаши
Шкелзен Гаши
8
Какитани
Йоширо Какитани
25
Гонсалес
Дерлис Гонсалес
Ливерпуль
мин
22
Миньоле
Симон Миньоле
90
3
Энрике
Хосе Энрике
90
37
Шкртел
Мартин Шкртел
90
6
Ловрен
Деян Ловрен
90
19
Манкильо
Хавьер Манкильо
90
8
Джеррард
Стивен Джеррард
90
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
90
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
70
31
Стерлинг
Рахим Стерлинг
90
45
Балотелли
Марио Балотелли
90
50
Маркович
Лазар Маркович
81
Запасные
1
Джонс
Брэд Джонс
4
Туре
Коло Туре
18
Морено
Альберто Морено
21
Лейва
Лукас Лейва
20
Лаллана
Адам Лаллана
29
Борини
Фабио Борини
9
Ламберт
Рики Ламберт