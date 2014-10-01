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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Туран 75
1:0
Матч завершен
Ювентус
Турин
Лига чемпионов, 2 тур
Лига чемпионов,
2 тур
1 окт. 2014, 21:45 МСК
1.10.2014, 21:45 МСК
среда
Феликc Брих
Феликc Брих
Главный Судья
Составы
Атлетико
мин
1
Мойя
Мигель Анхель Мойя
90
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
2
Годин
Диего Годин
90
23
Миранда
Жоао Миранда
90
20
Хуанфран
Хуанфран
90
17
Ньигес
Сауль Ньигес
51
5
Тиагу
Тиагу
90
8
Гарсия
Рауль Гарсия
90
6
Коке
Коке
90
10
Туран
Арда Туран
75'
75'
89
9
Манджукич
Марио Манджукич
83
Запасные
13
Облак
Ян Облак
3
Сикейра
Гильерме Сикейра
24
Хименес
Хосе-Мария Хименес
4
Суарес
Марио Суарес
22
Черчи
Алессио Черчи
7
Гризманн
Антуан Гризманн
11
Хименес
Рауль Хименес
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
33
Эвра
Патрис Эвра
90
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
4
Касерес
Мартин Касерес
78
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
89
23
Видаль
Артуро Видаль
82
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
90
6
Погба
Поль Погба
90
10
Тевес
Карлос Тевес
90
14
Льоренте
Фернандо Льоренте
90
Запасные
30
Сторари
Марко Сторари
5
Огбонна
Анжело Огбонна
5
Падоин
Симоне Падоин
33
Асамоа
Квадво Асамоа
15
Перейра
Роберто Перейра
37
Джовинко
Себастьян Джовинко
22
Мората
Альваро Мората