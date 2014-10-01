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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Мальме
Мальме
Розенберг 42
Розенберг 82
2:0
Матч завершен
Олимпиакос
Пирей
Лига чемпионов, 2 тур
Лига чемпионов,
2 тур
1 окт. 2014, 21:45 МСК
1.10.2014, 21:45 МСК
среда
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
Составы
Мальме
мин
7
Эрикссон
Магнус Эрикссон
75
25
Ольсен
Робин Ольсен
90
20
Рикардиньо
Рикардиньо
90
4
Хеландер
Филип Хеландер
90
3
Тиннерхольм
Антон Тиннерхольм
90
21
Йоханссон
Эрик Йоханссон
90
8
Аду
Энох-Кофи Аду
90
6
Халсти
Маркус Халсти
90
33
Форсберг
Эмиль Форсберг
90
9
Розенберг
Маркус Розенберг
42'
82'
42', 82'
90
24
Телин
Исаак Телин
90
Запасные
27
Азинович
Златан Азинович
18
Хаммар
Юхан Хаммар
32
Конате
Па Конате
14
Кроон
Симон Кроон
15
Цибицки
Павел Цибицки
31
Ракип
Эрдаль Ракип
26
Мехмети
Агон Мехмети
Олимпиакос
мин
16
Роберто
Роберто
90
22
Абидаль
Эрик Абидаль
90
2
Маниатис
Яннис Маниатис
90
3
Ботиа
Альберто Ботиа
90
14
Эльабделлауи
Омар Эльабделлауи
90
26
Масуаку
Артур Масуаку
90
8
Ндинга
Дельвин Ндинга
57
11
Касами
Пайтим Касами
69
5
Миливойевич
Лука Миливойевич
90
6
Афеллай
Ибрагим Афеллай
79
7
Митроглу
Костас Митроглу
90
Запасные
42
Медьери
Балаж Медьери
20
Яннулис
Константинос Яннулис
24
Авлонитис
Тассос Авлонитис
10
Домингес
Алехандро Домингес
9
Дурмаз
Джимми Дурмаз
18
Бухалакис
Андреас Бухалакис
17
Диамантакос
Димитрис Диамантакос