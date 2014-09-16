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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Иммобиле 45
Обамеянг 48
2:0
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Лига чемпионов, 1 тур
Лига чемпионов,
1 тур
16 сент. 2014, 21:45 МСК
16.09.2014, 21:45 МСК
вторник
Олегариу Бенкеренса
Олегариу Бенкеренса
Главный Судья
Составы
Боруссия
мин
1
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
29
Шмельцер
Марсель Шмельцер
79
4
Суботич
Невен Суботич
90
25
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
37
Дурм
Эрик Дурм
90
19
Гросскройц
Кевин Гросскройц
90
5
Кель
Себастьян Кель
46
10
Мхитарян
Генрих Мхитарян
90
6
Бендер
Свен Бендер
90
9
Иммобиле
Чиро Иммобиле
45'
45'
86
17
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
48'
48'
90
Запасные
22
Лангерак
Митчелл Лангерак
28
Гинтер
Маттиас Гинтер
35
Бандовски
Янник Бандовски
26
Кагава
Синдзи Кагава
41
Амини
Мустафа Амини
14
Йойич
Милош Йойич
20
Рамос
Адриан Рамос
Арсенал
мин
1
Щесны
Войцех Щесны
90
3
Гиббс
Киран Гиббс
90
4
Мертезакер
Пер Мертезакер
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
39
Бельерин
Эктор Бельерин
90
8
Артета
Микель Артета
77
10
Уилшир
Джек Уилшир
90
16
Рэмзи
Аарон Рэмзи
62
11
Озил
Месут Озил
62
23
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
90
17
Санчес
Алексис Санчес
90
Запасные
13
Оспина
Давид Оспина
21
Чамберс
Калум Чамберс
19
Касорла
Санти Касорла
7
Росицки
Томаш Росицки
9
Подольски
Лукас Подольски
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
28
Кэмпбелл
Хоэль Кэмпбелл